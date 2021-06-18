Фестиваль «Дикая мята» отменили в ночь перед открытием

Музыкальный фестиваль «Дикая мята», который должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня, отменили в ночь перед открытием из-за новых мер по борьбе с коронавирусом. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале облправительства.

Также власти отменили все другие запланированные массовые мероприятия.

«Главным санитарным врачом в адрес губернатора Тульской области были направлены рекомендации об отмене концертно-развлекательных и массовых образовательных мероприятий», — отмечается в тексте. Решения приняты в связи с тем, что за последнюю неделю в регионе ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 и показатели госпитализации увеличились на 60 процентов.

На странице фестиваля в Instagram также появилось обращение к участникам. «Друзья. Сообщаем, что в полночь мы получили приказ о том, что все массовые мероприятия в Тульской области отменены, включая фестиваль "Дикая Мята". Если вы еще не выехали на фестиваль — не приезжайте. Сейчас мы собираем экстренный штаб, чтобы решить все вопросы, связанные с отменой мероприятия», — говорится в тексте. Организаторы также опубликовали фото соответствующего указа губернатора Тульской области.

«Дикая мята» существует с 2008 года. Последние годы фестиваль проводится в Тульской области. В этом году на его площадках ожидались выступления Гарика Сукачева, групп Mgzavrebi, The Hatters, Tesla Boy, Tequilajazzz.