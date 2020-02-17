Группа N.O.H.A. выступит на фестивале «Дикая мята»

Группа N.O.H.A. (Noise Of Human Art) выступит на фестивале «Дикая мята». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На днях коллектив анонсировал выход нового видео на композицию Pressure, премьера которого состоится 21 февраля 2020 года. Их музыка представляет из себя джаза, фанка, этники, электроники и регги. Визитной карточкой артистов считается их песня Tu Cafe, собравшая более 10 миллионов просмотров на YouTube.

Фестиваль "Дикая Мята-2020" пройдет с 19 по 21 июня у села Бунырево Алексинского района Тульской области. На сцене появятся Aurora, Bishop Briggs, Alice Merton, Ren, Гарик Сукачев, The Hatters, Tequilajazzz, «Кис-кис», «Хадн дадн», «Папин Олимпос» и Green Gray.

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