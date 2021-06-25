Музыканты выступят на фестивале «Дикая мята-2022» за рубль в знак поддержки

Артисты-участники отмененного фестиваля «Дикая мята», который должен был пройти в Тульской области в июне 2021 года, пообещали выступить на мероприятии в 2022 году за рубль. Об этом пишет «Культуромания».

Отмечается, что таким образом музыканты решили поддержать организаторов фестиваля, отмененного из-за пандемии коронавируса. К акции присоединились, в частности, группы «Тараканы!», The Hatters, «Кис-Кис», «Папин Олимпос», диджей Федор Фомин. Правительство Тульской области также взяло на себя финансовые обязательства организаторов.

Ранее в июне сообщалось, что ущерб от отмены фестиваля «Дикая мята» оценили почти в 100 миллионов рублей. О том, что мероприятие не состоится, стало известно в ночь на 18 июня. Его отменили из-за новых мер по борьбе с коронавирусом. В регионе также были запрещены другие массовые мероприятия.

Фестиваль «Дикая мята» ежегодно проходит с 2008-го, последние годы он проводится в Тульской области.