В Уфе рассказали о подготовке к фестивалю «Сердце фольклориады»

В Уфе готовятся к проведению фестиваля «Сердце фольклориады», организаторы уже приступили к возведению концертной площадки перед конгресс-холлом «Торатау». О процессе подготовки в оргкомитете рассказали «Башинформу».

Организаторы отметили, что в дни фольклориады жителей и гостей города ожидает не только встреча с артистами из 46 стран мира, которые привезут с собой традиционные мотивы, костюмы и сценическое искусство, но и световое шоу.

Желая провести мероприятие на высоком уровне, спонсором светового оборудования назначили итальянскую фирму Clay Paky, которая несколько десятков лет помогает в проведении олимпийских игр. За звук отвечать будут акустические системы, которые были одобрены французскими производителями.

К украшению сцены планируют приступить уже с 30 июня. Технический директор компании «Визард» Алексей Марасанов заверил, что на сцене поместятся даже самые большие коллективы. «Мы знаем, что некоторые ансамбли привезут более 70 артистов», — добавил он, подчеркнув, что в последний день фестиваля организаторы проведут масштабное лазерное и мультимедийное шоу.

Помимо зрелищной части, также ожидается и множество интерактивных площадок. Желающие смогут попробовать различные национальные блюда, научиться играть на народных инструментах, а также приобщиться к народным ремеслам. Перед завершающим фестиваль концертом будет проведено авиашоу.

Запланированное в период с 3 по 10 июля мероприятие состоится в рамках крупнейшего фестиваля традиционной культуры, Всемирной Фольклориады. Созданное с целью представить и сохранить традиционное культурное наследие человечества мероприятие проводят каждые четыре года.

В 2015 году право провести фестиваль получила Республика Башкортостан. Соответствующее решение было одобрено во время прошедшего в Перу 45-го Всемирного конгресса и Генеральной Ассамблеи Международного совета организации фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF).

Ранее сообщалось, что артисты-участники отмененного фестиваля «Дикая мята», который должен был пройти в Тульской области в июне 2021 года, пообещали выступить на мероприятии в 2022 году за рубль.