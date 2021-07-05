В Приамурье создадут виртуальную экскурсию по древней наскальной живописи

В Амурской области оцифруют древние наскальные рисунки, которые находятся в труднодоступных районах региона. Затем их соберут вместе и создадут серию VR-экскурсий по разным уголками области. Отправиться в виртуальное путешествие бесплатно сможет любой желающий, сообщает портал A-Life.

Шесть изображений отснимут в формате 360 градусов. Их можно будет увидеть в местном краеведческом музее уже в текущем месяце.

Отмечается, что древняя живопись Приамурья — писаницы — была открыта в XIX веке и изучена лишь в 60-х годах XX века. Большая их часть — это комплекс наскальных изображений и святилищ, созданных от эпохи неолита до развитого средневековья.

Существующие к настоящему времени фотографии ученых не позволяют полноценно рассмотреть рисунки, утверждают авторы проекта. Кроме того, многие из них созданы рядом с древними святилищами, что создает определенный вектор для толкования изображений.

В планах организаторов отснять Архаринскую писаницу; Средне-Нюкжинскую (Шаман-скала), в устье реки Онени; Гетканскую; петроглиф и писаницу реки Большой Онон, и Арбинскую писаницу. «Мы хотим показать красоту и мудрость людей, живших на этих землях сотни лет назад. Многие легенды сохранились в сказаниях эвенков до сих пор, и эта связь, этот культурный код мы предложим разгадать всем желающим», — пояснил директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области Денис Волков.