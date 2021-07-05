В Карачаево-Черкесии снимут первый сериал на основе нартского эпоса

В Карачаево-Черкесии снимут веб-сериал «Нарт» в жанре киберпанк, который расскажет о перенесенных в постапокалиптический мир персонажах нартского эпоса — сказаний народов Кавказа о героях. Об этом рассказал продюсер проекта Ренат Хатуаев, передает ТАСС.

«Это первый такой проект в России, в формате кино о нартах никогда не рассказывалось. Нартский эпос — это точка соприкосновения для многих народов Северного Кавказа. Несмотря на то, что у них разные религии и разные языки, эпос - общий, и мы хотели дать общекультурный контекст для всех», — сказал Хатуаев.

Главным героем сериала станет киборг 27-й. Он попадает на Кавказ, сталкивается с разными людьми, ситуациями и проблемами, выбирая сторону людей и защищая их. Каждый народ встречает киборга согласно своим обычаям, он приобщается к культуре, его поведение и облик начинают меняться.

По словам Хатуаева, нарты в трактовке авторов сериала — технически усовершенствованные люди. В сериале будут воссозданы и злодеи из эпоса, появятся отсылки к ярким примерам их внешности и имен. «Например, у карачаевцев есть главный злодей Красный Фук, ну и, например, антагонист в серии будет рыжим или носить красную одежду», — объяснил он.

По мнению продюсера, проект поможет повысить интерес к истории, показать многообразие культуры народов региона. Съемки пилотной серии продлятся в течение месяца, всего предусмотрено восемь серий длительностью по 25 минут. Основные локации будут находиться на территории Карачаево-Черкесии, однако в планах и другие регионы Северного Кавказа. Проект получил поддержку для съемок пилотной серии от Росмолодежи.