Фильм якутского режиссера представит Россию на международном кинофестивале

Фильм «Нуучча» якутского режиссера Владимира Мункуева представит Россию на международном кинофестивале в Карловых Варах. Об этом сообщает NewsYkt.

Отмечается, что фильм Мункуева оказался единственной российской картиной, вошедшей в конкурсную программу «Восток-Запад» международного кинофестиваля в Чехии, который пройдет с 20 по 28 августа в Карловых Варах. Ранее картина стала победителем программы Works in Progress Awards в категории Post Production Awards.

Фильм снят по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского. Продюсерами выступили Борис Хлебников, Александр Плотников, Евгений Никишов, Валерий Федорович, Альберт Рябышев, Андрей Ушацкий.

Как отметил режиссер фильма, «Нууча» рассказывает о жизни малого народа в глубине Сибири, а также описывает характеры и непростые взаимоотношения между людьми.

«Это кино про человека, который хотел помочь людям, но при этом сам усугубил ситуацию и стал агрессором», — добавил Мункуев.

Ранее в июне сообщалось, что российскому кино и софту будет выделено 500 миллионов рублей на продвижение. Всего на эту сумму претендуют 11 компаний. Так, 360 миллионов рублей могут направить на поддержку почти 20 фильмов, на еще 90 миллионов претендуют два сериала и 25 мультфильмов. Кроме того, эксперты получили еще две заявки на 23 миллиона рублей на поддержку двух IT-проектов.