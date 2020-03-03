Программу продвижения российского кино за рубеж пересмотрят

Правительство России пересмотрит программу по адаптации российской аудиовизуальной продукции для иностранных рынков. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития.

На поддержку компаний, создающих кино, мультфильмы и сериалы, а также IT-продукцию для зарубежных рынков, выделили 1,25 миллиарда рублей. Программа была утверждена в 2019 году, однако ее запуск был перенесен на 2020-й. Выделенные на нее средства будут заморожены до момента пересмотра и возможного изменения программы.

Чиновники планируют тщательнее изучить эффективность программы. В Минэкономразвития заверили, что запустят ее, когда «будет подтверждена ее востребованность у кинокомпаний и эффективность вложения государственных средств в этот инструмент продвижения на внешние рынки отечественных услуг». В ведомстве подчеркнули, что такую работу необходимо провести по всем национальным проектам, оценить риски и вероятность достижения целей.

Ранее сообщалось, что после смены правительства России чиновники пересмотрели систему рибейтов (возмещение части затрат иностранным съемочным компаниям на создание продукции на территории России), решив запустить программу в пилотном режиме.

Программы по адаптации российской кинопродукции для зарубежных рынков и поддержке иностранных производителей — часть национального проекта «Международная кооперация и экспорт», совместно с Минэкономразвития над ними работает министерство культуры. Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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