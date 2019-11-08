Иностранным продюсерам возместят затраты на съемки в России

В 2019 году из российского бюджета будет выделено 70 миллионов рублей на компенсацию части затрат иностранным продюсерам, которые снимают кино в России. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

На возмещение расходов могут рассчитывать съемочные группы, которые снимают художественный, документальный или анимационный фильм длительностью не менее 52 минут. Минимальная сумма расходов на территории России должна составлять от 3,75 до 15 миллионов рублей в зависимости от жанра.

Как отметили в правительстве, это поможет создать условия для увеличения потока иностранных инвестиций в российскую аудиовизуальную индустрию и развития партнерских отношений с зарубежными производителями фильмов.

В бюджетном кодексе указано, что выплачивать компенсации нерезидентам нельзя, поэтому выплаты будут получать российские партнеры зарубежных съемочных групп.

В конце августа президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов сообщил, что в общей сложности на программу рибейта — возмещения части затрат иностранным компаниям, снимающим кино в России, — планируется выделить почти 3,8 миллиарда рублей. Зарубежным компаниям вернут от 30 до 40 процентов расходов.

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