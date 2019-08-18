Россия пообещала иностранцам миллиарды рублей за съемки кино

На программу рибейта — возмещения части затрат иностранным компаниям, снимающим кино в России, — планируется выделить почти 3,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов, передает РИА Новости.

По его словам, уже осенью планируется запустить программу, которая предусматривает субсидии в размере 70 миллионов рублей до конца текущего года, 700 миллионов в 2020-м и по 1,5 миллиарда в следующие два года. Она рассчитана на четыре года.

Сельянов пояснил, что зарубежным компаниям будут возвращаться от 30 до 40 процентов расходов. Оператором программы станет российский экспортный центр,в экспертную группу которого войдут представители Минкультуры и кинематографии.

Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства о правилах предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям, участвующим в иностранном производстве аудиовизуальной продукции на территории России. Планируется возмещать затраты на аренду павильонов, декораций, съемочного и аудиооборудования; на оплату услуг компаний, осуществляющих постпроизводство; на оплату услуг персонала из числа граждан РФ.

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