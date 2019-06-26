Минкульт признал национальным фильмом кино на английском не про Россию

Министерство культуры России спонсировало производство фильма «За гранью реальности», снятого на английском языке, поскольку он был признан «национальным игровым фильмом». Об этом рассказал блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, в ролике на своем YouTube-канале.

Баженов напомнил, что в своем обзоре на этот фильм он задался вопросом, почему государство вообще спонсирует такое кино, и сообщил, что представители Минкультуры заявили: «В суде мы принимать участия не будем». «При чем здесь суд, если речь про спонсирование?» — спросил блогер.

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По словам Баженова, пользователь развлекательного сайта Pikabu под никнеймом krety, желая понять основание для финансирования таких фильмов, отправил соответствующий запрос в министерство и получил ответ, в котором говорится, что «решение о выделении субсидий из федерального бюджета на производство национальных игровых фильмов принимается в установленном порядке по заключению экспертных советов по игровому кино Минкультуры России». «Министерство культуры Российской Федерации, оказывается, международная мультикультурная организация. Простите, пожалуйста, я этого не знал», — поиронизировал BadComedian, напомнив, что «За гранью реальности» снят на английском языке о событиях, никак не связанных с Россией.

В начале июня Баженов сообщил о судебном иске к нему от компании Kinodanz, которая занималась производством «За гранью реальности». Блогер рассказал, что компания обвинила его в нарушении объемов цитирования в обзоре на этот фильм. После того, как он получил широкую поддержку со стороны общественности, Kinodanz согласилась обсудить с ним мировое соглашение, а вскоре стало известно об урегулировании спора. Стороны договорились, что ролики на YouTube-канале BadComedian удаляться не будут, а сам Баженов избежит штрафа.

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