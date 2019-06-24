Подавшая в суд на BadComedian кинокомпания отказалась от миллионного иска

Суд прекратил производство по иску кинокомпании Kinodanz к блогеру Евгению Баженову, известному как BadComedian. Об этом сообщает RNS.

Во время заседания в Красногорском районном суде Московской области, представитель Kinodanz заявил ходатайство об отзыве исковых требований в полном объеме.

По словам представителя Баженова, адвоката Сергея Панченко, такое решение суда полностью устраивает его и клиента. «Исковые требования были удалить обзор и выплатить компенсацию в один миллион рублей. Из сегодняшнего решения ни то, ни другое не вытекает, поэтому ситуация урегулирована», — пояснил он.

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17 июня стало известно о том, что Kinodanz и Баженов заключили мировое соглашение.

Кинокомпания подала в суд на Баженова в начале 2019 года. По мнению истца, блогер в своем критическом видеообзоре превысил нормы цитирования фильма «За гранью реальности». В иске организация потребовала от ответчика удаления ролика и компенсационных выплат в размере миллиона рублей. BadComedian счел это нападками на свободу слова. Блогера поддержали такие режиссеры, как Федор Бондарчук, Владимир Бортко, Александр Роднянский и Сарик Андреасян, творения которого Баженов неоднократно критиковал.

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