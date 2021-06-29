На Таймыре займутся возрождением этнокультурного наследия

На севере Красноярского края школьники займутся возрождением этнокультурного наследия региона в рамках проекта «Культурный код народов Таймыра». Об этом сообщает издание «Таймырский телеграф».

Так, для учащихся от 12 до 14 лет будут организованы мастер-классы и выездные экскурсии, которые проведут авторы пособий по родным языкам таймырских этносов, педагоги и сотрудники Информационного методического центра (ИМЦ) Дудинки.

Кроме того, в рамках проекта к публикации готовится учебно-методическое пособие по культуре пяти малочисленных народов Таймыра. Позже издание распространят по местным библиотекам и школам.

«Издание будет полезно не только педагогам, но и всем, кто интересуется Арктикой и культурой северных этносов», — говорится в сообщении ИМЦ.

Ранее в июне стало известно о хороводе дружбы народов мира, который состоится в рамках фестиваля «Фольклориада» в Уфе и станет самым массовым в истории. По словам руководителя министерства культуры Республики Башкортостан Амины Шафиковой, мероприятие может войти в Книгу мировых рекордов по количеству стран и по количеству национальностей самых массовых хороводов.