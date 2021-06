В столице Башкирии устроят рекордно большой хоровод дружбы народов

На фестивале «Фольклориада» в Уфе устроят хоровод дружбы народов мира, который станет самым массовым в истории. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

«Мы планируем установить рекорд и войти в Книгу мировых рекордов по количеству стран и по количеству национальностей самых массовых хороводов», — прокомментировала мероприятие руководитель министерства культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова.

Также в рамках фестиваля состоится костюмированный парад. Помимо этого, на «Фольклориаде» выступят Надежда Бабкина, проект Zventa Sventana, певица Manizha, французская группа Plantec, коллектив The Hatters и Эмир Кустурица & The No Smoking Orchestra.

«Фольклориада» пройдет с 3 по 10 июля в Уфе и еще 11 городах, а также в 11 селах Башкирии. 25 июня сообщалось, что организаторы мероприятия приступили к возведению концертной площадки перед конгресс-холлом «Торатау» в Уфе.