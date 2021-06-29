В Дагестане прошел фестиваль «Кавказ — единая семья»

В Республике Дагестан в девятый раз прошел межрегиональный фестиваль народного творчества «Кавказ — единая семья». Об этом сообщает портал «Национальный акцент».

Из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли с площадок Махачкалы на берег Каспийского моря. Фестиваль по требованию Роспотребнадзора проводился без зрителей, выступления северокавказских коллективов транслировались в интернете.

В рамках фестиваля состоялся мини-парад представителей всех регионов Северного Кавказа. Участие в фестивале приняли ансамбли из Чечни, Дагестана, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольского края. «Кавказ — единая семья» проходил с 26-го по 27 июня.

Ранее сообщалось, что в Дагестане стартовал международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы». В нем примут участие 40 творческих коллективов России и других стран, в том числе из Ирана, Азербайджана и Мексики.