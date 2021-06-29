В Крыму на базе арт-кластера «Таврида» появилась аллея звезд

На базе расположенного в крымской бухте Капсель арт-кластера «Таврида» заложили аллею звезд, первым обладателем именной звезды стал дирижер Юрий Башмет. Кадры с торжественной церемонии опубликовали в Instagram-аккаунте кластера.

«Знаменитый альтист и дирижёр, лауреат премии "Грэмми" лично присутствовал на торжественной церемонии закладки и передал команде Арт-кластера символическое послание будущим поколениям творцов», — отметили в пресс-службе.

Пресс-секретарь арт-кластера в Крыму Дмитрий Жмуцкий в беседе с РИА Новости уточнил, что аллея звезд размещается на арт-объекте «Маяк». Он добавил, что вместе с именными звездами будут размещаться капсулы с посланиями деятелей искусства, получивших премию «Легенды Тавриды».

К настоящему моменту в рядах избранных деятелей помимо Башмета числятся композитор Игорь Крутой, кинорежиссер Никита Михалков, а также народный артист СССР Олег Табаков, который был номинирован посмертно.