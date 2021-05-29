Немецкие хоккеисты съездили в Крым и поделились впечатлениями

Немецкие хоккеисты съездили в Крым и оценили инфраструктуру, посмотрев на достопримечательности региона и пообщавшись в местными жителями. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

На пресс-конференции в Симферополе спортсмены поделились впечатлениями от поездки. По словам нападающего Geronimo Stars, тренера по хоккею Виктора Триппела, он путешествует по полуострову в четвертый раз, а впервые побывал на нем в 2017-м вместе со своей хоккейной командой. Он отметил, что его впечатления о Крыме постоянно меняются, «но всегда к лучшему».

Триппел оценил новый аэропорт, а трасса «Таврида», добавил он, оказалась похожа на европейские магистрали. Кроме того, тренер заявил о хорошей организации игр.

По словам главы Geronimo Stars Маркуса Ниршла, в Крым он приехал впервые. Он рассказал, что доволен местным гостеприимством и проживанием в отеле, в котором разместили всю делегацию. Ниршл впечатлился «Артеком» и заявил, что хотел бы отправить сюда своего сына.

После этого Триппел добавил: «Мы живем возле моря, Маркусу очень нравится Черное море, мы его не можем оторвать от пляжа». Помимо этого, хоккеист рассказал, что хотел бы переехать в Россию вместе с семьей.

22 сентября 2020 года сообщалось, что украинский боксер-профессионал Иван Редкач считает, что Крым не останется в составе России, и сравнил присоединение полуострова с арендой.