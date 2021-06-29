В Дагестане реконструировали свадебные обряды народов СКФО

В Дагестана в рамках Межрегионального фестиваля народного творчества «Обряды и традиции России» состоялась реконструкция-представление свадебных обрядов народов СКФО «Праздник поколений». Об этом сообщает «Лезги газет».

В празднике приняли участие творческие коллективы, мастера и исполнители из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии — Алании, Чечни, Дагестана и Ставропольского края.

Фестиваль открыл Государственный фольклорный ансамбль песни и танца Чеченской Республики «Нохчо», который представил массовый танец «Мехкан дай». Также выступил театр фольклорного танца «Артхурон» Республики Северная Осетия — Алания, хореографический ансамбль «Лоаманоаз» Республики Ингушетия, Народный вокально-инструментальный ансамбль «Ийнар» Республики Кабардино-Балкария, женская вокальная группа «Абзашта» Республика Карачаево-Черкесия. Дагестан представили фольклорные коллективы и исполнители из Чародинского, Агульского, Буйнакского и Сергокалинского районов республики.

В рамках фестиваля прошла выставка национального костюма «Традиции и современность» с участием мастеров из Осетии, Ставрополья, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Дагестана: городов Дербент, Махачкала, Каспийск, Кизилюрт, Акушинского, Бабаюртовского и Казбековского районов. Участники воссоздали образцы традиционной одежды жителей Северного Кавказа.

В связи с эпидемиологической обстановкой фестиваль прошел в онлайн-формате, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по РД.