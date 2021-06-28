На Камчатке выпускникам школ решили дарить путешествие в Долину гейзеров

Выпускники школ на Камчатке станут получать в подарок от властей региона путешествие в Долину гейзеров. О появлении новой традиции рассказал своим подписчикам в Instagram губернатор края Владимир Солодов.

Он отметил, что такую специальную экскурсию провели накануне для выпускников-отличников, однако до 2021 года любой выпускник сможет бесплатно открыть для себя «жемчужину Камчатки».

«И это действительно традиция, поскольку акция будет теперь проходить ежегодно», — пообещал Солодов.

В пресс-службе краевого правительства уточнили, что в воскресенье, 27 июня, в Долине побывали 80 выпускников. В ходе мероприятия с ними пообщался губернатор: он прочел лекцию о перспективах региона и рассказал о «зеленой» стратегии развития. Отмечается, что на 28 июня власти запланировали экскурсию для еще 60 выпускников. На место ребят доставляют на вертолетах.