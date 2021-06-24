69-я параллель
 
Последние новости
В продуктовые магазины и аптеки в Москве пустят без QR-кодов
На Украине назвали «опасным отклонением» идею с приглашением России на саммит ЕС
Захарова понадеялась на раскрытие причины смерти Макафи «не через 50 лет»
Белоруссия направит Латвии запрос по делу 22 эсэсовцев
Губерниев в эфире пошутил над глубоким декольте соведущей
В США заговорили о дефолте и экономической катастрофе
Женщина показала простой способ очистить летние сандалии
Москва и Петербург снова побили рекорды по суточной смертности из-за COVID-19
У вокалиста Blink-182 диагностировали рак
Раскрыты подробности «удара» Су-24М по британскому Defender в Черном море
Новости партнеров
Прослушать новость

На ледоколе в Арктике прочитали лекцию об освоении региона

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: телеграм-канал «СОЛОВЬЁВ»

На ледоколе «Андрей Вилькицкий» в Обской губе губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и представитель нефтедобывающей компании Марс Хасанов прочитали лекцию об истории освоения Арктики. Встреча прошла при поддержке российского общества «Знание», сообщает «Ямал-Регион».

«Мы долго думали, какую выбрать локацию. У нас много интересных мест, где живут коренные народы Севера, где разрабатываются новые месторождения. Но решили, что вот здесь, (...) на ледоколе, напротив новейшего [нефтеналивного] терминала “Ворота Арктики”, в заполярных широтах — это точно будет для вас интересная локация», — заявил Дмитрий Артюхов.

На лекции губернатор рассказал про развитие региона и его кадровый потенциал. В формате диалога он обсудил с участниками встречи будущее нефтегазовой отрасли, а также проекты по развитию Арктики.

Всего лекцию слушали более 20 молодых людей. Среди них были победители всероссийского конкурса «Большая перемена», призеры других олимпиад, волонтеры и молодые специалисты компаний ТЭК из разных регионов России.

Ранее стало известно, что губернаторы регионов проведут экскурсии в заповедных местах России и прочитают лекции школьникам, которые участвовали в проектах «Твой ход» и «Большая перемена». Участники посетят Долину гейзеров на Камчатке, увидят барк «Крузенштерн» и побывают на космодроме «Восточный».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дмитрий Артюхов провел лекцию для молодежи на ледоколе в Обской губе
В Москве обсудили председательство России в Арктическом совете
На Чукотке пересчитали белых медведей
Губернаторы прочитают лекции школьникам в заповедниках России
Арктику защитят беспилотники-невидимки
69-я параллель
69-я параллель13:5511 июня

Невероятный холод, опасные льды и смерть капитана:

как Россия открывала для себя Северный морской путь
14:3929 апреля

Белый медведь подкрался к российскому рыбаку и ограбил его

13:5629 апреля

Российские спутники научат предсказывать северные сияния

12:5128 апреля

В Гидрометцентре назвали лучшие российские регионы для майских путешествий

69-я параллель00:0230 мая

«В России знают, что такое вечная мерзлота».

Нобелевский лауреат — о глобальном потеплении, исчезающих льдах и новом мире
16:0128 апреля

В России вырос спрос на туры в Арктику

12:4328 апреля

Российский оленевод выступил в ООН прямо из тайги

17:0127 апреля

У северных берегов России нашли ходячих морских губок

69-я параллель00:0112 марта

«Тут замерзает абсолютно все»

Холода, надбавки и смекалка: история россиянина о жизни в 50-градусные морозы
16:2727 апреля

В два поселка на Таймыре впервые проведут сотовую связь и мобильный интернет

19:0323 апреля

Арктику назвали будущим центром зеленой трансформации

17:1123 апреля

Назван срок начала прокладки высокоскоростного интернет-кабеля в Арктику

Россия
«Вопрос лечения так и не решен»
Коронавирус снова мутировал. Чем это грозит россиянам?
В Москве ограничили посещение кафе, баров и ресторанов.
Попасть в них можно только с прививкой, антителами или ПЦР-тестом
В Москве заработали бесковидные бары и рестораны.
 
Все материалы
Мир
Российский посол оценил действия британского эсминца в Черном море
«Миропорядок надо менять»
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад — о крахе США, роли России в мире и письмах Путину
Пять человек пострадали при обрушении пешеходного моста в Вашингтоне
Российские моряки применили оружие против британского эсминца.
Что известно об инциденте в Черном море?
Франция внесла Россию в список «красных» стран из-за коронавируса
Россия считает Турцию своим союзником.
Почему Анкара продает оружие Украине?
В США зафиксировали около 500 случаев миокардита после американской вакцины
Все материалы
Бывший СССР
Россия поддержит Белоруссию после ввода санкций «до критических обстоятельств»
Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.
Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
Посол в Минске допустил продление ареста россиянки Софии Сапеги
Партия Пашиняна выиграла выборы в Армении.
Но это не позволяет ему вновь стать премьер-министром
В Армении анонсировали размещение российских военных на границе с Азербайджаном
Своих побросали.
За что россияне попадали в белорусские тюрьмы и как на это реагировали в Москве
Полиция сдерживает противников Никола Пашиняна на митинге за его отставку Конец метаниям.
Армения устала от Пашиняна. Восстановит ли страна прежние отношения с Россией после выборов?
Все материалы
Экономика
ЦБ призвал готовиться к новому кризису
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Соцопрос выявил отношение жителей регионов России к атомной энергетике
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Банкам захотели помешать тратиться на экосистемы
«Легкий заработок быстро и без особых усилий».
Так ли работает партнерский маркетинг?
«Донстрой» открыл продажи в новом квартале «Острова»
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Отстраненная на пять лет за допинг легкоатлетка из США отобралась на Олимпиаду
Партнерский материал
Такое страшное слово «ничья».
Сборной России в игре с Данией не нужна победа. И это пугает больше всего
Легкоатлеты на чемпионате мира заработают за счет России
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
Теофило Кубильяс — в центре
Партнерский материал
Наследник Короля.
Как парень из перуанских трущоб стал звездой футбола и заслужил уважение великого Пеле
Все материалы
Культура
Билли Айлиш извинилась перед азиатами за высмеивание акцента
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
Умерла 93-летняя звезда «Стар Трека»
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Максим Фадеев назвал игру сборной России по футболу «колхозным фарсом»
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Мужчина нашел в мусорном баке старинные картины
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников сравнил запуганное коронавирусом общество со стадом коров
Порнозвезда призвала говорить с подростками о порно
«Рай для мужчин, проклятье для женщин»
 
Ургант высмеял выдвижение Вассермана в Госдуму
Роскомнадзор потребовал закрыть сайт Навального «Умное голосование»
Все материалы
Ценности
Женщина осталась без зубов из-за мечты о похудении и прославилась в сети
Дешевая одежда на детях принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызвала споры в сети
«Еле спасли»
Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
Украинка показала свой нос «до и после пластики» и разозлила подписчиков
«Лжец, припертый к стенке»
Как Борис Джонсон устраивал алковечеринки, менял женщин и попадал в скандалы
Голливудский актер набрал десятки килограммов и удивил фанатов новой внешностью
Модель Victoria's Secret во время шоу Wild Things, Нью-Йорк, 2010 год«Сначала обнаженные снимки, а потом — паранджа»
Как дизайнеры и звезды оскорбляют миллионы людей и чем это опасно?
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Невеста поделилась способами сэкономить на свадьбе и получила угрозы убийством
«Это ужасно действует на психику»
Австралию атаковали миллиарды мышей. Они устраивают пожары и кусают детей по ночам
Худеющая девушка каждый день снимала видео в нижнем белье и показала результат
Девушка не пила 21 день и рассказала о неожиданных последствиях воздержания
Человек-паук пришел на службу к Папе Римскому
«Они не знают, что делают»
Всемогущих британских шпионов разоблачили: история главных провалов английских спецагентов
Все материалы
Представлен новый Honda Civic в кузове хэтчбек
Всё про новый кроссовер Infiniti QX60
Много фотографий и подробностей о семиместном японском кроссовере нового поколения
У BMW 8 серии появилась сверхчерная версия
Длительный тест Mazda CX-30: часть вторая
Подводим итоги длительного теста японского кроссовера
У Geely Tugella появилась спортивная версия
С юбилеем, Chevrolet Tahoe!
Отмечаем тридцатилетие несокрушимых американских крепостей на колесах
Audi объявила цены на новые S3 и S3 Sportback для России
Все материалы
Среда обитания
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Все материалы