На ледоколе в Арктике прочитали лекцию об освоении региона

На ледоколе «Андрей Вилькицкий» в Обской губе губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и представитель нефтедобывающей компании Марс Хасанов прочитали лекцию об истории освоения Арктики. Встреча прошла при поддержке российского общества «Знание», сообщает «Ямал-Регион».

«Мы долго думали, какую выбрать локацию. У нас много интересных мест, где живут коренные народы Севера, где разрабатываются новые месторождения. Но решили, что вот здесь, (...) на ледоколе, напротив новейшего [нефтеналивного] терминала “Ворота Арктики”, в заполярных широтах — это точно будет для вас интересная локация», — заявил Дмитрий Артюхов.

На лекции губернатор рассказал про развитие региона и его кадровый потенциал. В формате диалога он обсудил с участниками встречи будущее нефтегазовой отрасли, а также проекты по развитию Арктики.

Всего лекцию слушали более 20 молодых людей. Среди них были победители всероссийского конкурса «Большая перемена», призеры других олимпиад, волонтеры и молодые специалисты компаний ТЭК из разных регионов России.

Ранее стало известно, что губернаторы регионов проведут экскурсии в заповедных местах России и прочитают лекции школьникам, которые участвовали в проектах «Твой ход» и «Большая перемена». Участники посетят Долину гейзеров на Камчатке, увидят барк «Крузенштерн» и побывают на космодроме «Восточный».