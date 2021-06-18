На Чукотке пересчитали белых медведей

В Чукотском автономном округе специалисты из России и США посчитали численность белых медведей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В результате пересчета численность белых медведей составила от 3435 до 5444 особей.

«Результат этого исследования — на данный момент самая достоверная и актуальная оценка популяции белых медведей в Чукотском море. Ее важность в том, что теперь нам будет от чего отталкиваться при оценке каких-либо изменений в популяции этого редкого хищника», — рассказал координатор проектов WWF России по сохранению биоразнообразия в Арктике Михаил Стишов.

Он добавил, что полученные данные будут учитывать при разработке мер по сохранению вида.

В фонде уточнили, что для подсчета количества особей ученые использовали тепловизоры, аэрофотосъемку, компьютерное моделирование и инфракрасные камеры. Авиаучет проводился с борта специальной воздушной лаборатории на базе самолета Ан-26. Исследователи совершили восемь полетов, провели в небе более 50 часов. Они обследовали акваторию площадью почти полмиллиона квадратных километров.

Авиаучет белых медведей начался с поселка Тикси в Якутии. Поиски животных проходили по десяти воздушным маршрутам. Протяженность каждого была не менее тысячи километров.