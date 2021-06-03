Спасение собаки во льдах Карского моря попало на видео

Члены экипажа ледокола «Александр Санников» обнаружили собаку в Обской губе. Они приняли решение эвакуировать животное, потому что оно могло погибнуть. Видео спасения собаки опубликовано в Instagram-аккаунте телеканала «Ямал-Регион».

На кадрах видно, как белая собака передвигается по огромной льдине Карского моря. Поначалу она остерегается членов экипажа и не подходит к судну, но при виде лакомства забирается на трап.

«Наше судно находилось в Ледовом канале на удалении четырех миль от поселка Мыс каменный, производило работы с танкером. В это время у борта судна была замечена собака», — рассказали члены экипажа.

Животное уже привезли домой. Хозяйка Светлана Черешнева отметила, что собака очень обрадовалась встрече с ней. «А она стеснялась, лапками прикрывалась, понимала, что она сделала очень плохо», — добавила женщина.

Ранее стало известно о белом медведе, который впервые в истории ушел от побережья Северного Ледовитого океана на 2,5 тысячи километров. Такое расстояние сопоставимо с расстоянием между Москвой и Брюсселем. По словам ученого Модвинцева, животное могло покинуть полярные районы и отправиться на юг из-за проблем с головным мозгом.