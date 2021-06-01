Арктике и Антарктиде предрекли таяние льдов из-за глобального потепления

Из-за глобального потепления Арктика и Антарктида могут лишиться ледяных шапок, сообщил специальный представитель президента России по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев в беседе с РИА Новости.

«Знаете, есть такие модели [климатические — прим. «Ленты.ру»], которые говорят, что — да. Это может быть. Нет конкретной даты, потому что разные модели указывают разные сроки. Но теоретически есть четкое обоснование, что это может быть. (…) Есть теория, которая подтверждает, что эти ледяные шапки могут растаять», — заявил Эдельгериев.

Он добавил, что уровень подъема океана и таяние арктических льдов немало изучены. По словам ученых, отметил Эдельгериев, глобальное изменение климата на Земле сопровождается повышением температуры планеты. Выбросы парниковых газов в атмосферу из-за деятельности человека ускоряют этот процесс. Одно из последствий — подъем уровня океана и таяние льдов.

Ранее были перечислены последствия изменения климата Арктики для России. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, ими станут наводнения, ледяные дожди, смерчи, таяние мерзлоты, волны жары, засухи и инфекции.