Раскрыты свойства самой загадочной частицы во Вселенной

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В журнале Physical Review Letters вышла статья международной группы физиков, которая использовала новый спектрометр, чтобы установить новый верхний предел для массы нейтрино. Однако точное значение массы продолжает оставаться неизвестным. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Ученые провели исследование в рамках эксперимента KATRIN (Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment) по определению массы электронного антинейтрино путем измерения спектров электронов, образующихся при распаде трития — радиоактивного изотопа водорода. При распаде трития также образуется нейтрино. При измерении энергии выпущенного электрона с помощью 200-тонного спектрометра исследователям удалось установить верхний предел массы, равный 1,1 электронвольта. По оценкам, размер нейтрино в 500 тысяч раз меньше электрона.

Несмотря на то что существование нейтрино доказано, до сих пор ведутся исследования свойств этих частиц. До недавнего времени считалось, что они не имеют массы, однако было доказано существование нейтринных осцилляций, при которых нейтрино одного сорта (электронное, мюонное или таонное) превращается в нейтрино другого сорта, что указывает на массу, не равную нулю.

Один из способов обнаружения массы заключается в изучении микроволнового фона Вселенной. Второй связан с поиском крайне редкого события — безнейтринного двойного бета-распада. Третий метод, который применили исследователи, основан на непосредственном измерении массы без применения теоретических моделей.

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