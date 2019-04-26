Зафиксировано редчайшее явление во Вселенной

Ученые зафиксировали одно из самых редких физических явлений — особый тип радиоактивного распада в ксеноне-124. Это удалось сделать с помощью детектора темной материи XENON1T, расположенного под землей в горном массиве Гран-Сассо в Италии. Об этом сообщает издание Science Alert.

Период полураспада ксенона, то есть время, за которое распадается половина вещества, достигает 1,8 умноженное на 10 в 22-й степени лет, то есть в триллион раз превышает возраст Вселенной. Исследователи наблюдали тип полураспада, называемый двойным электронным захватом. Два протона в атоме ксенона одновременно поглощали два электрона из электронной оболочки, в результате чего образовались два нейтрона.

По словам ученых, обнаружение распада стало возможным из-за точной калибровки XENON1T, который предназначен для обнаружения взаимодействия гипотетических частиц темной материи с атомами изотопов ксенона с общей массой 1,3 тонны. Детектор зафиксировал перегруппировку электронов, соответствующую нейтринному двойному захвату, то есть при захвате электронов ядром испускаются два нейтрино.

В будущем исследователи планируют зафиксировать безнейтринный захват двух нейтронов, который является еще более редким типом распада ксенона-124.

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