Решена загадка неуловимой частицы-призрака

Астрономы Университетского колледжа Лондона сумели с довольно высокой точностью измерить массу нейтрино — «призрачной» частицы, которая редко взаимодействует с обычной материей. Эти частицы являются очень легкими, а их масса близка нулю. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи объединили данные, полученные в ходе экспериментов на ускорителях частиц, с результатами наблюдений за космическим микроволновом фоновом излучении. Известно о существовании трех типов нейтрино: электронного нейтрино, мюонного нейтрино и тау-нейтрино. Нейтрино одного вида способно преобразовываться в другие виды, что наывается нейтринной осцилляцией. Саму возможность этого процесса объясняют ненулевой массой.

В предыдущих исследованиях удалось определить верхний предел объединенной массы всех трех нейтрино. Чтобы провести более точные измерения, ученые стали учитывать данные космологических наблюдений, поскольку ненулевая масса нейтрино способна производить определенные эффект на результаты этих наблюдений. Они получили значение массы самого легкого нейтрино, которое не превышает 0,086 электронвольт. Объединенная масса при этом должна быть равна не более 0,26 электронвольт.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!