Доставку спасенного белого медведя в Москву показали на видео

Доставку в Москву спасенного в Якутии белого медведя сняли на видео. Ролик публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как из самолета военно-транспортной авиации ВКС России достают клетку с животным. Животное сидит и глубоко дышит.

Телеканал уточняет, что перевозку животного осуществили Минобороны России и Русское географическое общество. Белая медведица перенесла дорогу хорошо, ее кормили селедкой и рыбьим жиром.

Медведицу обнаружили 11 мая в Томпонском районе Якутии. По данным ученого Российской академии наук (РАН) Ильи Мордвинцева, животное впервые в истории ушло на тысячи километров вглубь материка. Он предполагает, что особь могла покинуть полярные районы Якутии и отправиться на юг из-за проблем с головным мозгом.

Ранее стало известно, что белых медведей в Арктике пересчитают с воздуха. Авиаучет начнется с поселка Тикси в Якутии. В ходе экспедиции ученые надеются получить данные о распределении и количестве особей.