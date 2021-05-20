На Ямале проведут перепись бурых медведей

Бурых медведей пересчитают в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили представители регионального департамента природного-ресурсного регулирования в Instagram.

Перепись бурых медведей начнется в Верхнеполуйском заказнике. Она будет производиться методом картирования (изображения обнаруженных особей на карте — прим. Ленты.ру).

«Помимо этого, желающие также могут принять участие в мониторинге животных и заполнить анкеты о встрече с животным или обнаружении его следов жизнедеятельности в подразделениях учреждения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что белых медведей в Арктике пересчитают с воздуха. Экспедиция начнется с поселка Тикси в Якутии и позволит ученым получить данные о распределении хищников и количестве особей.