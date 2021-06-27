Участники проектов «Россия – страна возможностей» получат путешествие в подарок

В воскресенье, 27 июня, стартовал онлайн-тур «Это Россия», посвященный всероссийскому Дню Молодежи. Он будет транслироваться в официальном сообществе платформы «Россия — страна возможностей» в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube. Об этом организаторы мероприятия рассказали «Ленте.ру».

Онлайн-тур проходит при поддержке Росмолодежи, Ростуризма, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«В День Молодежи мы решили рассказать о самых ярких и интересных локациях нашей страны, ведь Россия богата местами, которые завораживают своей красотой и навсегда остаются в памяти. Тур по стране в онлайн-формате проведут тревел-блогеры, участники конкурсов нашей платформы, партнеры и наставники проектов. Каждый из них связан с индустрией туризма, и им действительно есть что рассказать и показать», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он также объявил о программе путешествий для участников проектов платформы. «Совместно с Ростуризмом и Росмолодежью мы подготовили бонусы для участников проектов платформы "Россия — страна возможностей". Участники будут получать в подарок путевки для трех категорий поездок: авторские туры, недельные поездки, туры на выходные. Каждый продукт будет наполнен не только туристическими и развлекательными, но и образовательно-познавательными активностями от платформы "Россия — страна возможностей" и Общества "Знание"», — отметил Комиссаров.

В программе онлайн-тура запланированы выступления спикеров, а также прямые включения из Ростова-на-Дону, озера Байкал, Камчатки, Крыма, Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы, Шерегеша, Нижнего Новгорода, Северной Осетии-Алании и Владивостока, а также множество других активностей.