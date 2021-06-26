В День Молодежи пройдет онлайн-марафон «ЯМолодость»

В официальной группе Росмолодежи во «ВКонтакте» 26 и 27 июня, в День молодежи, состоится онлайн-марафон «ЯМолодость». На мероприятии расскажут о результатах всероссийского сбора идей для включения молодежной повестки во все нацпроекты. Об этом в пресс-службе организации рассказали «Ленте.ру».

Кроме того, участники смогут послушать лекции Российского общества «Знание» о покорении космоса с летчиком-космонавтом СССР Валентиной Терешковой, о благотворительности с актером Константином Хабенским, о великих географических открытиях с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, об Арктике с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым и другими спикерами. Платформа «Россия – страна возможностей» представит истории успеха молодых участников разных по тематике проектов.

27 июня в студии марафона молодые люди, совместно с представителями федеральных ведомств и госкорпораций, презентуют свои идеи для молодежных блоков нацпроектов России.

Завершится марафон концертом на Центральной площади набережной Судака. Для жителей и гостей города выступят резиденты арт-кластера «Таврида»: Владимир Бабенко, Илья Аноприев, Ксения Лебедева, Любовь Павлушина, Дмитрий Колоницкий, Apossiona, Dr. Gleb. Также в нём примут участие танцевальный коллектив «Тавриды» и участники образовательного заезда «Новые русские сезоны».

Кроме того, в эти дни в инстаграме Росмолодежи выйдет AR-маска «Навигатор твоих возможностей», которая подскажет проекты для участия молодых людей. На городских мостах по всей России появятся арт-инсталляции, отражающие ценности молодежи. Участники «Большой перемены» запустят онлайн-эстафету «Молодежь меняет мир» с видеообращениями о своих достижениях. Также пройдут добровольческие акции #МолодежьПомогает с участием волонтеров #МыВместе.

Ранее о запуске масштабного опроса рассказала руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. Она сообщила, что в России захотели включить молодежную повестку в действующие нацпроекты и обратились к молодым россиянам, предоставив им право высказаться на этот счет и представить свои идеи.