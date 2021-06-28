Россия
 
Последние новости
США нанесли авиаудары по объектам на границе Ирака и Сирии
Работодатели оценили вероятность повышения зарплаты сотрудникам
США назвали год испытания «меча Армагеддона»
Вирусолог назвал условие победы над новым всплеском COVID-19 за три недели
Бен Аффлек захотел сделать предложение Дженнифер Лопес до конца года
На Украине оценили шансы получить помощь от НАТО в случае войны с Россией
Двое российских детей выпали из окна квартиры
Муж рассказал об эротических съемках жены и лишил ее работы
Британские власти отреагировали на утечку документов об эсминце
Новости партнеров
Прослушать новость

В России появился первый вице-губернатор по борьбе с COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Кузнецов
Александр Кузнецов
Фото: сайт Камчатского края

Глава Камчатского края Владимир Солодов назначил временно исполняющим обязанности вице-губернатора региона по борьбе с коронавирусом — бывшего председателя регионального правительства Александра Кузнецова. Таким образом, в России появился первый вице-губернатор по борьбе с COVID-19, сообщается на сайте краевого правительства.

По мнению Солодова, борьбу с коронавирусом нужно осуществлять на уровне «отдельно выделенного вице-губернатора, вице-губернатора по борьбе с COVID-19». Он уточнил, что до этого Кузнецов возглавлял штаб по противодействию коронавирусу,а также руководил работой регионального Минздрава.

Губернатор Камчатки рассказал, что принял решение о создании новой должности, поскольку местные власти не справляются с пандемией коронавируса на данный момент.

«Пока еще в крае очень слабыми темпами идет формирование коллективного иммунитета. Сегодня это направление работы является ключевым, самым важным для нас», — подчеркнул Солодов.

Сам Солодов переболел коронавирусом еще в ноябре 2020 года. Ему пришлось уйти на самоизоляцию и продолжить работу в режиме видеосвязи.

За последние сутки, по данным на 27 июня, в регионе выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии —15 157 случаев заражения коронавирусом. От болезни скончались 238 жителей края, выздоровели 14 117.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ученые спрогнозировали окончание третьей волны коронавируса
Москва зафиксировала рекордное количество смертей от COVID-19
Глава Бурятии объяснил введение двухнедельного локдауна
На Кубани объяснили необходимость ужесточения антиковидных мер