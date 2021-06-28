Глава Камчатского края Владимир Солодов назначил временно исполняющим обязанности вице-губернатора региона по борьбе с коронавирусом — бывшего председателя регионального правительства Александра Кузнецова. Таким образом, в России появился первый вице-губернатор по борьбе с COVID-19, сообщается на сайте краевого правительства.

По мнению Солодова, борьбу с коронавирусом нужно осуществлять на уровне «отдельно выделенного вице-губернатора, вице-губернатора по борьбе с COVID-19». Он уточнил, что до этого Кузнецов возглавлял штаб по противодействию коронавирусу,а также руководил работой регионального Минздрава.

Губернатор Камчатки рассказал, что принял решение о создании новой должности, поскольку местные власти не справляются с пандемией коронавируса на данный момент.

«Пока еще в крае очень слабыми темпами идет формирование коллективного иммунитета. Сегодня это направление работы является ключевым, самым важным для нас», — подчеркнул Солодов.

Сам Солодов переболел коронавирусом еще в ноябре 2020 года. Ему пришлось уйти на самоизоляцию и продолжить работу в режиме видеосвязи.

За последние сутки, по данным на 27 июня, в регионе выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии —15 157 случаев заражения коронавирусом. От болезни скончались 238 жителей края, выздоровели 14 117.