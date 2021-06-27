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Москва зафиксировала рекордное количество смертей от COVID-19

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали максимум смертей от коронавируса — 114. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Предыдущий рекорд города был зарегистрирован 25 июня 2021 года, и тогда скончались 98 человек. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Согласно данным, в столице за последние 24 часа выявлено 6723 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализирован 1 761 человек, 731 из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

При этом, по информации оперштаба, в Москве после успешного прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 4018 пациентов.

По состоянию на 27 июня в России выявлено больше 20 тысяч новых случаев коронавируса. Число заразившихся за последние сутки возросло на 20 538. Общее количество инфицированных в 85 регионах достигло 5 451 291.

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