В Бурятии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных групп граждан, которые работают в сфере услуг и более всего подвержены риску инфицирования. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщает ТАСС.

«Обязательна вакцинация для федеральных, муниципальных служащих, [работников] органов госвласти республики, а также для студентов и лиц старше 65 лет», — отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Помимо этого, сделать прививку обяжут медиков, соцработников, работников транспорта и ЖКХ, а также сферы обслуживания — торговли, общественного питания, пищевой промышленности, сотрудников парикмахерских, ателье, прачечных, химчисток, салонов красоты, гостиниц, отелей. Вакцинироваться обязаны работники учреждений культуры, досуга и спорта, МФЦ, клиентских подразделений банков, почтовых отделений, единых расчетных центров.

Для проведения вакцинации разрешено использовать препараты, прошедшие госрегистрацию в России. В Роспотребнадзоре отметили, что до 20 августа «должно быть привито не менее 60 процентов общей численности сотрудников организации».

Ранее сообщалось, что Бурятия стала первым российским регионом, который ввел локдаун из-за коронавируса. Меры будут действовать с 27 июня по 11 июля. Глава региона Алексей Цыденов объяснил это решение тяжелой эпидобстановкой, в частности нехваткой врачей и мест в больницах.