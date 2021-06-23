Власти Бурятии объяснили введение локдауна

Ситуация с коронавирусом в Бурятии не улучшается, и без принятия мер регион продолжит терять людей, а система здравоохранения и медики не выдержат. Так решение властей ввести локдаун в республике объяснил ее глава Алексей Цыденов, сообщается на официальном портале региона.

«Да, мы создаем койки, докупаем оборудование, но, к сожалению, ресурс человеческий не бесконечный», — сказал он.

Цыденов подчеркнул, что продления карантина после завершения введенных ограничений не будет. Он добавил, что мера будет действенна, если все отнесутся к ней максимально ответственно.

Ранее сообщалось, что Бурятия стала первым российским регионом, который ввел локдаун из-за коронавируса. Меры будут действовать с 27 июня по 11 июля. На этот период будет запрещена деятельность всех предприятий, кроме служб жизнеобеспечения, продуктовых магазинов, аптек, учреждений ЖКХ, СМИ и общественного транспорта. В оперативном штабе уточнили, что ситуация с COVID-19 в регионе ухудшается пять недель подряд.

Как заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко, меры, принятые властями региона, адекватные. По его словам, в Бурятии продолжат работать важные учреждения, в том числе больницы, которые принимают всех пациентов.