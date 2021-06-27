Глава Бурятии объяснил введение двухнедельного локдауна

Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил введение двухнедельного локдауна в регионе с 27 июня на фоне распространения коронавируса. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Ситуация тяжелая. Главная проблема это нехватка больничных мест, нехватка врачей и растущая смертность от ковида», — заявил глава региона. По словам Цыденова, весь медицинский персонал работает с перегрузкой, без выходные, а многие даже без выезда домой.

«Больше трех тысяч коек занято. У нас уже пять дней подряд в день от ковида умирает 20!!! и более человек! В сутки уходит почти 20 тонн (ТОНН!) кислорода», — рассказал глава Бурятии. Он отметил, что необходимо снизить заражаемость, чего можно добиться, «если перестать общаться, контактировать и передавать заразу друг другу». «Поэтому — локдаун! Поэтому сидим дома! Домашняя самоизоляция!», — написал Цыденов.

По его мнению, две недели не такой большой срок для самоизоляции, однако введенные ограничения позволят сохранить жизни многим людям. Он призвал жителей республики быть ответственными и не «искать лазейки».

Бурятия стала первым российским регионом, который ввел локдаун из-за коронавируса. Меры будут действовать с 27 июня по 11 июля. На этот период будет запрещена деятельность всех предприятий, кроме служб жизнеобеспечения, продуктовых магазинов, аптек, учреждений ЖКХ, СМИ и общественного транспорта. В оперативном штабе уточнили, что ситуация с COVID-19 в регионе ухудшается пять недель подряд.

Позже глава республики Алексей Цыденов объяснил, что ситуация с коронавирусом в Бурятии не улучшается, и без принятия мер регион продолжит терять людей, а система здравоохранения и медики не выдержат. Он подчеркнул, что продления карантина после завершения введенных ограничений не будет. Глава региона добавил, что мера будет действенна, если все отнесутся к ней максимально ответственно.