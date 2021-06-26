Впервые с января в России выявили более 21 тысячи новых случаев COVID-19

Впервые за последние полгода в России выявили более 21 тысячи новых случаев заражения коронавирусом за сутки — по данным на 26 июня 2021 года за последние 24 часа было зарегистрировано 21 665 заражений в 85 регионах. Зафиксировано 619 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 347 человек. Общее число заражений с начала пандемии составило 5 430 753. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Больше всего заражений выявлено в Москве (8457), Московской области (2504) и Санкт-Петербурге (1247). Меньше всего — Чукотском (3) и Ненецком (6) автономных округах, а также в Еврейской автономной области (14).

Последний раз такие высокие показатели были зафиксированы 24 января 2021 года. Тогда, согласно статистике, в стране коронавирусом заболели 21 127 человек.

Ранее сообщалось, что в России суточный показатель заболеваемости коронавирусом второй день подряд превышает 20 тысяч случаев. 25 июня в стране выявили 20 393 новых случая COVID-19, а 24 июня сообщалось о регистрации 20 182 заражений (в этот день темп прироста составил 0,38 процента).