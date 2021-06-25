В ВОЗ назвали самый заразный штамм коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал самую заразную мутацию коронавируса. Об этом он рассказал на брифинге в Женеве, передает РИА Новости.

По его словам, самым заразным из всех является «дельта»-штамм, который был обнаружен в 85 странах и быстрыми темпами распространяется среди непривитого населения. Глава ВОЗ подчеркнул, что сейчас в мире отмечается рост случаев заражения коронавирусом, что может привести к увеличению смертности.

Ранее 25 июня сообщалось, что в России выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». По словам замдиректора по научной работе петербургского НИИ гриппа имени Смородинцева Дарьи Даниленко, случай единственный и, скорее всего, завозной. Она указала, что пока рано говорить о степени опасности данного штамма.