Мир
 
Последние новости
Меркель предложила новый формат переговоров ЕС с Россией
Президент «Формулы-1» анонсировали гонку в Санкт-Петербурге
Онищенко оценил идею с введением QR-кодов на транспорте и в магазинах
Российский «Союз» вывел на орбиту спутник для Минобороны
Ураган в российском регионе обесточил две больницы и подстанцию скорой помощи
На Украине назвали условие проведения товарищеского матча со сборной России
Организаторов несогласованного концерта «Руки вверх» захотели наказать
Российская лаборатория приостановила тестирование на антитела к коронавирусу
Умерла актриса Ольга Барнет
Новости партнеров
Прослушать новость

В ВОЗ назвали самый заразный штамм коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: ADNAN ABIDI / Reuters

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал самую заразную мутацию коронавируса. Об этом он рассказал на брифинге в Женеве, передает РИА Новости.

По его словам, самым заразным из всех является «дельта»-штамм, который был обнаружен в 85 странах и быстрыми темпами распространяется среди непривитого населения. Глава ВОЗ подчеркнул, что сейчас в мире отмечается рост случаев заражения коронавирусом, что может привести к увеличению смертности.

Ранее 25 июня сообщалось, что в России выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». По словам замдиректора по научной работе петербургского НИИ гриппа имени Смородинцева Дарьи Даниленко, случай единственный и, скорее всего, завозной. Она указала, что пока рано говорить о степени опасности данного штамма.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» зафиксировали в России
Вирусолог объяснил причину возникновения новых штаммов коронавируса
В ВОЗ рассказали об опасности штамма «дельта плюс»