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Вирусолог объяснил причину возникновения новых штаммов коронавируса

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Фото: Павел Кононов / РИА Новости

При большом количестве вируса в популяции увеличивается вероятность появления новых вариантов. Так причину возникновения различных штаммов коронавируса объяснил вирусолог Алексей Аграновский в интервью НСН.

По его словам, среди вариантов выделяют «нулевой» (уханьский) штамм, с которого все началось. Кроме того, существуют местные производные, например, московский, британский, бразильский, южноафриканский и индийские штаммы.

«Это естественный процесс. Из всего разнообразия новых вариантов отбираются те, которые дают вирусу преимущества, например, повышенную заразность», — объяснил вирусолог.

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что дельта-вариант коронавируса, обнаруженный в Индии, становится доминирующим в России и является более заразным. По его словам, в настоящее время происходит «смена доминирующего штамма коронавируса».

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