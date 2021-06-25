Вирусолог объяснил причину возникновения новых штаммов коронавируса

При большом количестве вируса в популяции увеличивается вероятность появления новых вариантов. Так причину возникновения различных штаммов коронавируса объяснил вирусолог Алексей Аграновский в интервью НСН.

По его словам, среди вариантов выделяют «нулевой» (уханьский) штамм, с которого все началось. Кроме того, существуют местные производные, например, московский, британский, бразильский, южноафриканский и индийские штаммы.

«Это естественный процесс. Из всего разнообразия новых вариантов отбираются те, которые дают вирусу преимущества, например, повышенную заразность», — объяснил вирусолог.

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что дельта-вариант коронавируса, обнаруженный в Индии, становится доминирующим в России и является более заразным. По его словам, в настоящее время происходит «смена доминирующего штамма коронавируса».