Россия
 
Последние новости
В Москве ввели дистанционку для сотрудников без прививки от COVID-19
Байден шепотом обратился к журналистам
Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Госдуму
Отели Сочи начали повально снижать цены на отдых
Одобрение «Спутника V» в ЕС оказалось под угрозой
Экс-участница «Ранеток» вспомнила о непристойных просьбах Бари Алибасова
В Минздраве назвали число сделавших первую прививку от COVID-19 россиян
Лукашенко пообещал Зеленскому выдать «вагнеровцев»
Раскрыты новые iPhone
Новости партнеров
Прослушать новость

Вирусолог оценил опасность первого случая заражения штаммом «дельта плюс» в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: John Minchillo / AP

Ничего экстраординарного в первом в России случае заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» нет, так как вирус меняется. Так его опасность в разговоре с «Лентой.ру» оценил вирусолог, академик РАМН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

Ранее 25 июня сообщалось, что в России выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». По словам замдиректора по научной работе петербургского НИИ гриппа имени Смородинцева Дарьи Даниленко, случай единственный и, скорее всего, завозной. Она указала, что пока рано говорить о степени опасности данного штамма.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, научные организации ведомства проверяют информацию о выявлении в России штамма «дельта плюс», передает РИА Новости.

24 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет штамма «дельта плюс». Как объясняла биолог Анча Баранова, его опасность заключается в том, что коронавирус может уйти от «коктейля» антител, в том числе из вакцин и сывороток.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» зафиксировали в России
Попова заявила об отсутствии в России новейшего штамма коронавируса
Биолог оценила опасность новой мутации индийского штамма для России