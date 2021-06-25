Вирусолог оценил опасность первого случая заражения штаммом «дельта плюс» в России

Ничего экстраординарного в первом в России случае заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» нет, так как вирус меняется. Так его опасность в разговоре с «Лентой.ру» оценил вирусолог, академик РАМН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

Что касается распространения, это в большей степени зависит от условий, которые для этого создаются. Скорость распространения зависит от того, насколько люди соблюдают установленные правила — социальную дистанцию, маски в транспорте. Если все будет нормально, то распространение будет постепенным Виталий Зверев

Ранее 25 июня сообщалось, что в России выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». По словам замдиректора по научной работе петербургского НИИ гриппа имени Смородинцева Дарьи Даниленко, случай единственный и, скорее всего, завозной. Она указала, что пока рано говорить о степени опасности данного штамма.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, научные организации ведомства проверяют информацию о выявлении в России штамма «дельта плюс», передает РИА Новости.

24 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет штамма «дельта плюс». Как объясняла биолог Анча Баранова, его опасность заключается в том, что коронавирус может уйти от «коктейля» антител, в том числе из вакцин и сывороток.