Первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» зафиксировали в России

В России зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». Об этом рассказала замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко, передает «Фонтанка».

«Случай единственный и, скорее всего завозной», — сказала Даниленко. Она добавила, что данный штамм зафиксирован в единичных случаях в США и Великобритании.

Специалист указала, что пока рано говорить о степени опасности «дельты плюс». По ее словам, по клинической картине пациентов с таким штаммом нельзя сказать, что он более опасен или смертелен, чем другие известные варианты COVID-19.

24 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России отсутствует новейший штамм коронавируса «дельта плюс». По ее словам, данный штамм выявлен не только в Индии, но и еще в пяти государствах.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова объясняла, что опасность штамма «дельта плюс» состоит в том, что коронавирус может уйти от «коктейля» антител, в том числе из вакцин и сывороток.