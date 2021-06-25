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В Роспотребнадзоре рассказали о смене доминирующего штамма коронавируса

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Дельта-вариант коронавируса, обнаруженный в Индии, становится доминирующим в России и является более заразным. Об этом рассказал замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Его слова приводит ТАСС.

По его мнению, сейчас происходит «смена доминирующего штамма коронавируса». «Речь об индийском штамме "Дельта". Вирус приобрел особые свойства, которые обуславливают более высокую заразительность», — сказал Горелов, добавив, что изменился и возраст пациентов: чаще заболевают и распространяют вирус молодые люди.

Еще одна причина роста числа заболевших, по словам врача, сезон отпусков. Исправить эпидемиологическую ситуацию может соблюдение всех мер безопасности — ношение масок, перчаток и вакцинация, резюмировал он.

По данным оперативного штаба, 25 июня в России выявили 20 393 новых случая коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 5 409 088. Больше всего заражений выявлено в Москве (7916), Московской области (2436) и Санкт-Петербурге (1194).

Ранее сообщалось, что в Москве начали работать QR-коды для посещения «бесковидных» ресторанов. Пропуск, который необходимо предъявлять в кафе, ресторанах и на массовых мероприятиях с численностью не более 500 человек, начнет действовать с понедельника, 28 июня.

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