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Хабаровский край получит еще 65 тысяч доз вакцин от коронавируса

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Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Хабаровский край, где приостановили вакцинацию из-за высокого спроса, получит больше препарата от коронавируса — в течение двух дней туда поступит 65 тысяч доз. Об этом сообщается в Instagram регионального Минздрава.

В министерстве уточнили, что регион ожидает поставку 15 тысяч доз. Кроме того, глава федерального Минздрава Михаил Мурашко поручил направить в Хабаровский край 50 тысяч доз препарата.

«С учетом ожидаемой поставки в 15 тысяч, в регионе до 27 июня будет сформирован необходимый запас для проведения вакцинации всех желающих», — говорится в сообщении. Там также указано, что вакцина будет оперативно распределена по всем медучреждениям и мобильным пунктам.

Ранее 25 июня стало известно, что власти Хабаровского края приостановили вакцинацию для впервые прививающихся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Темпы вакцинации в регионе резко выросли, и за последние два дня прививку получили 5,2 тысячи человек.

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