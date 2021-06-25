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В Хабаровском крае приостановили вакцинацию от COVID-19 из-за высокого спроса

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Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Власти Хабаровского края приостановили вакцинацию от COVID-19 для впервые прививающихся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

По его словам, темпы вакцинации в Хабаровском крае резко выросли, за последние два дня прививку получили 5,2 тысячи россиян. Основной рост спроса на вакцину зафиксирован в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

«В городах вакцина на исходе. Поэтому мы вынуждены приостановить сегодня работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента», — сообщил Никонов.

В Хабаровском крае вновь ввели новые ограничения из-за коронавируса. Там перевели на дистанционный режим работы беременных женщин и работников старше 65 лет, ограничить полеты в северные районы края. Такие меры рекомендованы работодателям.

23 июня заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что два компонента вакцины получили 16,7 миллиона россиян. Первым компонентом вакцинировались 20,7 миллиона человек.

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