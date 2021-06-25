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В ВОЗ рассказали об опасности штамма «дельта плюс»

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Новый штамм коронавируса, известный как «дельта плюс» или AY.1, рассматривается как разновидность уже известного штамма «дельта» и пока не является распространенным. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

Язаревич сообщил, что ВОЗ отслеживает распространение нового штамма и проинформирует мировое сообщество о любых изменениях, требующих внимания. «Штамм "дельта" и другие варианты вируса, вызывающие озабоченность, обладают повышенной опасностью для здоровья населения, поскольку обладают большей заразностью», — отметили в организации.

Ранее в России выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». По словам замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарьи Даниленко, «случай единственный и, скорее всего, завозной». При этом 24 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России отсутствует новейший штамм коронавируса «дельта плюс». По ее словам, данный штамм выявлен не только в Индии, но и еще в пяти государствах.

Накануне в индийском штате Мадхья-Прадеш была зафиксирована первая смерть после заражения штаммом «дельта плюс». Как сообщил министр штата Вишвас Саранг, в Мадхья-Прадеше было обнаружено пять человек, инфицированных новым штаммом. Погибшая женщина была единственной из них, кто не вакцинировался. Остальные четверо, по словам министра, «получили вакцину и теперь здоровы».

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