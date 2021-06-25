Россиянам предрекли волну заражений штаммом «дельта плюс»

В текущей эпидемиологической обстановке случай заболевания новым штаммом коронавируса «дельта плюс» может привести к огромной волне заболеваемости через два месяца, предрек врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«По предварительным данным, штамм «дельта плюс» является более заразным и уже не имеет временной вирусной нагрузки, то есть при недлительном контакте, к сожалению, есть возможность им заразиться», — заявил Тимаков.

По мнению инфекциониста, этот штамм при своей эволюции может вызвать большую волну заболеваемости в России. Также он считает, что действительное количество заболевших новым вариантом коронавируса может быть больше.

Ранее в России выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». По словам замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарьи Даниленко, «Случай единственный и, скорее всего завозной».