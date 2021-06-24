В «Векторе» оценили эффективность «ЭпиВакКороны» против дельта-вариантов COVID-19

Вакцина «ЭпиВакКорона» будет эффективна против дельта-вариантов COVID-19. Об этом со ссылкой на заявление разработчика препарата сообщает РИА Новости.

По словам директора научного центра «Вектор» Рината Максютова, основным компонентом «ЭпиВакКороны» является устойчивый к изменениям пептид.

«Все мутации, которые вызывают беспокойство — альфа, бета, гамма, дельта, дельта плюс, — не попадают в структуру выбранного пептида», — сказал он на конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности».

Ранее разработчик препарата сообщил, что «ЭпиВакКорону» можно использовать для ревакцинации неограниченное количество раз. Процедура полностью безопасна и нужна для повышений показателей иммунитета к COVID-19.