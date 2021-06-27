В России выявили больше 20 тысяч новых случаев коронавируса. Число заразившихся за последние сутки возросло на 20 538. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции передает в своем Telegram-канале.

Таким образом, общее количество инфицированных в 85 регионах достигло 5 451 291.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — там выявлено 6732 зараженных. Лидерами по суточному росту заболеваемости также являются Московская область (2608) и Санкт-Петербург (1298). Наименьшие темпы прироста — в Магаданской области (11), Ненецком автономном округе (5) и на Чукотке (3).

За прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 599 смертей пациентов с коронавирусом. По данным оперативного штаба, всего за время пандемии скончались 133 282 человека с подтвержденным диагнозом.

При этом известно, что число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 12 728. За все время выздоровели 4 956 714 пациентов.