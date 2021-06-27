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Россиян предупредили о последствиях покупки фальшивых сертификатов о вакцинации

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Фото: Frank Hoermann / Sven Simon

Вирусолог, доктор биологических наук Анча Баранова предупредила россиян о последствиях покупки фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса. Она рассказала об этом в прямом эфире в Instagram-аккаунте «Комсомольской правды».

По мнению эксперта, есть риски, что люди с поддельными справками попадут в больницу, и окружающие скажут, что вакцина не работает. «Это ужас. Эти люди заболеют, попадут в больницу. И затем будут настаивать на том, что они вакцинировались. Они официально окажутся внесенными в статистику людей, которые заболели после вакцинации», — рассказала Баранова.

Также она добавила, что понять, был человек вакцинирован или нет, по анализу крови возможно лишь теоретически. «Мы справки выдаем по факту вакцинации, а не по наличию иммунного ответа. Человек может не развить иммунный ответ, потому что у него к этому есть объективные причины», — объяснила доктор.

Профессор подчеркнула, что у человека с поддельной справкой можно взять тест на антитела и понять, что он никогда не сталкивался, ни с «вакцинным», ни с естественным вирусом. «Но реально так сделать нельзя. Должна быть презумпция невиновности», — пояснила Баранова.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рекомендовала гражданам прививаться от коронавируса при любом уровне антител в организме. «Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда», — сказала Вуйнович. Она добавила, что ВОЗ не рекомендует людям заниматься проверкой количества антител, тогда как необходимость носить маски даже привитым людям остается в силе.

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