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В Москве 86 тысяч человек записались на вакцинацию за один день

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Сергей Собянин
Сергей Собянин
Фото: Globallookpress.com

В Москве за один день записались на вакцинацию от коронавируса 86 тысяч человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1», его слова приводит РИА Новости.

«Вакцины хватает. Спасибо Министерству здравоохранения, своевременно поставляют вакцину в Москву», — заявил Собянин, добавив, что количество людей, которые записываются на вакцинацию, кратно увеличилось.

Он отметил, что в пятницу, 25 июня, записались 86 тысяч человек. «Вот этот объем нам как раз и требуется, чтобы в течение месяца добавить еще около двух миллионов человек, которые сделали вакцинацию. Это будет огромный шаг к тому, чтобы снижать заболеваемость и уходить из ограничений», — пояснил он.

Ранее мэр Москвы оценил ситуацию с коронавирусом в столице и рассказал об альтернативах вакцинации в борьбе с COVID-19. По его словам, чтобы остановить пандемию коронавируса, нужна быстрая масштабная иммунизация населения или локдаун. При этом, считает он, если бы у вируса не появлялись бы новые мутации, «заболеваемость ушла бы в ноль», что позволило бы выйти из пандемии.

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