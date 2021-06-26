Собянин рассказал об альтернативах вакцинации в борьбе с COVID-19

Альтернатив вакцинации в борьбе с коронавирусной инфекцией не существует, другие меры являются лишь временными. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, его слова приводит РИА Новости.

«Другого никто ничего не придумал. Конечно, нужно соблюдать санитарные требования, конечно, нужно масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле. Но это все временные меры», — пояснил градоначальник.

Таким образом, уточнил Собянин, чтобы остановить пандемию коронавируса, нужна быстрая масштабная иммунизация населения или локдаун. При этом, считает он, если бы у вируса не появлялись бы новые мутации, «заболеваемость ушла бы в ноль», что позволило бы выйти из пандемии.

Он добавил, что Москва победила уханьский вариант коронавируса. Им на данный момент заражены максимум 5 процентов от всех инфицированных. Больше половины москвичей, а именно 60 процентов, либо переболели китайским штаммом, либо сделали прививку. «У них антитела хороши для того, чтобы сделать этот коллективный иммунитет, который позволил бы прекратить эпидемию», — сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что впервые за последние полгода в России выявили более 21 тысячи новых случаев заражения коронавирусом за сутки. По данным на 26 июня, за последние 24 часа было зарегистрировано 21 665 заражений в 85 регионах. Больше всего заражений выявлено в Москве (8457), Московской области (2504) и Санкт-Петербурге (1247). Последний раз такие высокие показатели были зафиксированы 24 января 2021 года. Тогда, согласно статистике, в стране коронавирусом заболели 21 127 человек.